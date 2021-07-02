В Калужской области за два дня привились от коронавируса более 10 тысяч человек

В Калужской области продолжается вакцинация. За последние два дня от коронавируса привились более 10 тысяч калужан, сообщает замминистра внутренней политики массовых коммуникаций Илья ЗЕНОВ в пятницу, 2 июля.

- Всю неделю шли по нарастающей, - отметил Зенов. - Итого: уже больше 150 тысяч жителей региона поставили себе прививку. Я благодарю всех жителей Калужской области, которые услышали меня, пошли и сделали прививку. Тех же, кто еще этого не сделал – призываю все-таки последовать примеру земляков.

Также замминистра подчеркнул, что Калужская область обеспечена достаточным количеством вакцин.