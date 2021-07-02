В Калужской области от коронавируса умерли еще четыре человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 378, сообщает в пятницу, 2 июля, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 92 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 566.

Выздоровели от коронавируса 78 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 837 калужан.

На лечении остается 1 351 человек.

По всей России за сутки выявлены 23 218 случаев коронавируса. За весь период - 5 561 360. Выписаны за сутки – 18 197, за весь период – 5 035 518. За последние сутки умерли 679 человек, за все время – 136 565.