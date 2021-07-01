Главные новости в Калужской области 1 июля: награда выпускницы, допрос предпринимателей, упавший потолок
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Допрос предпринимателей
Калужанка заключила договоры на консультирование бизнесменов. Однако выяснилось, что никаких консультаций не было. По делу о крупном мошенничестве допросили по делу 250 предпринимателей.
Выпускница спасла мальчика
Молодая калужанка летом прошлого года спасла мальчика, который чуть не утонул в Яченском водохранилище. На выпускном девушке за спасение жизни ребенка вручил награду лично губернатор.
Обвалившийся потолок
В одном из калужских домов с потолка обрушилась штукатурка. К счастью, обошлось без жертв. Ранее этот дом был признан аварийным и его будут сносить.
Трагическое ДТП
На одной из дорог Калужской области произошла трагическая авария. Водитель ВАЗа столкнулся с 50-летним мотоциклистом. От полученных травм водитель мотоцикла скончался по пути в больницу.
Госпиталь для больных ковидом
В Калужской области появится госпиталь для лечения больных коронавирусом. Комплекс будет оборудован отделением реанимации и интенсивной терапии.
На этом у нас все.
До завтра!
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