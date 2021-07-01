250 калужских бизнесменов допросили следователи по делу о мошенничестве с консультациями на 1,7 млн

В Калужской области завершено следствие по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калужской области в вечером понедельника, 29 июня.

- По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы обвиняемая как руководитель общества с ограниченной ответственностью заключала договоры с Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области и Государственным автономным учреждением области «Агентство развития бизнеса» на оказание консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметили в СК. - При этом женщина не намеревалась фактически исполнять условия заключенных договоров.

Руководитель предоставляла фальшивые списки предпринимателей, которых она якобы проконсультировала. По договорам она получала оплату. Ущерб фонду поддержи предпринимательства и Агентству развития бизнеса оценили в 1 миллион 700 тысяч рублей.

- Факты мошенничества выявлены прокуратурой Калужской области при поддержке областного УМВД, - подчеркнули также следователи. - Расследование дела было поручено следственным органам Следственного комитета. Следователи СК России допросили более 250 субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области, которые сообщили, что никаких консультационных услуг от представителей организации обвиняемой они не получали.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

- Обвиняемая на стадии следствия добровольно возместила причинённый преступлениями ущерб в полном объёме, - добавили в СК.