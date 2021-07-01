Калужскую выпускницу наградили за спасение тонувшего мальчика

В среду, 30 июня, в Областном молодежном центре вручали дипломы выпускникам Калужского коммунально-строительного техникума им. И.К. Ципулина. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Выпускница Диана БЕССАРАБОВА получила не только диплом о среднем профессиональном образовании, но и награду за спасение жизни мальчика, который чуть не утонул в Яченском водохранилище в июне 2020 года.

Нагрудный знак «Горячее сердце» девушке вручил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.