В Калужской области 50-летний мотоциклист погиб в столкновении с ВАЗом

Вечером в среду, 30 июня, в Жуковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, примерно в 17:45 на 25 километре трассы «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» 35-летний водитель ВАЗа ехал в сторону Белоусово. Из-за погодных условий машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с мотоциклом «КТМ 1090 ADVENTURE R» под управлением 50-летнего мужчины.

Мотоциклист скончался по дороге в больницу.