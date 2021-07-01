Губернатор Калужской области посетил строящийся госпиталь для больных коронавирусом
В Калужской области строится госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом губернатор Владислав ШАПША написал на своих страницах в соцсетях в среду, 30 июня.
- Строим госпиталь для лечения больных с коронавирусом, - отметил глава региона. - Новый госпиталь – это не только дополнительный коечный фонд. Это специализированный медицинский комплекс.
Как отмечает Шапша, комплекс будет оборудован отделением реанимации и интенсивной терапии. Также в медучреждении будет операционный блок, санпропускники и чистая зона для медиков.
- К осени объект должен быть готов, - подчеркнул губернатор.
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