В Калуге с потолка аварийного дома обвалилась штукатурка

В Калуге на Грабцевском шоссе в доме №40 с потолка обрушилась штукатурка. Об этом сообщили городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в четверг, 1 июля.

- Есть частичное обрушение и провисание деревянных досок чердачного перекрытия, - отметил градоначальник. - Жертв и травм, к счастью, нет. Обрушение штукатурки произошло в стороне. Управляющая компания выполняет работы по недопущению дальнейшего обрушения, весь мусор уже убран, проведут необходимые ремонтные работы.

Ранее дом был признан аварийным и подлежит сносу.

- В 2018 году был проведён капитальный ремонт крыши, - подчеркнул Денисов. - До момента расселения дома жильцы могут обратиться за предоставлением им помещений маневренного фонда. Мы очень рекомендуем это сделать.