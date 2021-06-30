Главные новости в Калужской области 30 июня: транспортная карта, отставка Артамоновой, новые выплаты
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Гибель парня
Недавно в калужской малиновке утонул молодой человек. Позже выяснилось, что это был 22-летний выпускник техникума. Друзья пытались ему помочь, но им не удалось спасти парня.
Отставка Артамоновой
В Калуге начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова покинула свой пост. Она проработала 50 лет. Ее обязанности теперь будет исполнять Галина Жуховцева.
Печальная статистика
От коронавируса за последние сутки в Калужской области умерли три человека, а лечиться продолжают 1 333 калужанина. Опубликована новая статистика.
Новые выплаты
С 1 июля неполные семьи и беременные женщины в Калужской области смогут оформить новые пособия. Их ждут выплаты в размере 50% от прожиточного минимума. Подать заявку можно уже завтра.
«Тройка» в Калуге
На 30 троллейбусах областного центра сейчас тестируют карту «Тройка». Однако уже скоро ей смогут пользоваться все калужане.
На этом у нас все.
До завтра!
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