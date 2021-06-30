Главные новости в Калужской области 30 июня: транспортная карта, отставка Артамоновой, новые выплаты

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Гибель парня

Недавно в калужской малиновке утонул молодой человек. Позже выяснилось, что это был 22-летний выпускник техникума. Друзья пытались ему помочь, но им не удалось спасти парня.

Отставка Артамоновой

В Калуге начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова покинула свой пост. Она проработала 50 лет. Ее обязанности теперь будет исполнять Галина Жуховцева.

Печальная статистика

От коронавируса за последние сутки в Калужской области умерли три человека, а лечиться продолжают 1 333 калужанина. Опубликована новая статистика.

Новые выплаты

С 1 июля неполные семьи и беременные женщины в Калужской области смогут оформить новые пособия. Их ждут выплаты в размере 50% от прожиточного минимума. Подать заявку можно уже завтра.

«Тройка» в Калуге

На 30 троллейбусах областного центра сейчас тестируют карту «Тройка». Однако уже скоро ей смогут пользоваться все калужане.

На этом у нас все.

До завтра!