Калужские неполные семьи и беременные женщины получат новые выплаты с 1 июля

С 1 июля неполным семьям и беременным женщинам начнут оформлять новые пособия. Об этом сообщили в правительстве Калужской области в среду, 30 июня.

Данные меры поддержки предложил президент России Владимир Путин. Соответствующий закон был подписан 26 мая.

Родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, смогут оформить выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума, установленного на ребёнка.

Также изменится сумма ежемесячного пособия для женщин, вставших на учёт на раннем сроке беременности. Оно составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

- Подать заявление на новые выплаты можно будет на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда уже завтра, - сказано в сообщении правительства.