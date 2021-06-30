В Калужской области от коронавируса умерли еще три человека

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 374, сообщает в среду, 30 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлено 75 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 37 390.

Выздоровели от коронавируса 63 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 35 683 калужанина.

На лечении остаются 1 333 человека.

По всей России за сутки выявлены 21 042 случая коронавируса. За весь период - 5 514 599. Выписаны за сутки – 16 356, за весь период – 5 000 393. За последние сутки умерли 669 человек, за все время – 135 214.