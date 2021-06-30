В Калуге начали тестировать карту «Тройка»

Для Калуги выпустили специальную карту «Тройка», посвящённую 650-летию города. Об этом сообщили в городской управе в среду, 30 июня.

На данный момент она используется в тестовом режиме на 30 троллейбусах.

Первый тираж уже передали фокус-группе, которая будет тестировать «Тройку» в транспорте города, а уже следующий выпуск можно будет получить всем желающим.

Дизайн выполнен сектором главного архитектора Алексея КОМОВА. Карту представили в конце мая этого года.

- Также планируется оформление носителей на станции "Калужская" в Москве и вагонов оранжевой ветки, - отметили в горуправе.