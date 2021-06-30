Стали известны подробности гибели 22-летнего калужанина в пруду в Малиновке

Как мы ранее рассказывали, в Калуге в микрорайоне Малиновка утонул молодой человек. Вечером во вторник, 29 июня, в Следственном комитете сообщили подробности.

Погиб 22-летний калужанин.

- 29 июня 2021 года в беседке около Ольговского пруда в микрорайоне Малиновка города Калуги молодой человек в компании знакомых отмечал окончание учебы в техникуме, - отметили в СК. - Двое молодых людей пошли плавать в пруду, один из них стал звать на помощь. Друзья попытались помочь спасти утопающего, но им это не удалось. С их слов, во время отдыха они употребляли спиртные напитки.

Сейчас проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.