В Калуге начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова ушла в отставку

В среду, 30 июня, в Калуге ушла в отставку начальник управления социальной защиты Зоя Иосифовна АРТАМОНОВА. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях.

- За её спиной колоссальный жизненный опыт и долгий трудовой стаж более 50 лет, - отметил Денисов. - Работая в системе социальной защиты населения, Зоя Иосифовна всегда ставила в приоритет конкретную помощь людям. Ей удалось создать в Калуге единую систему соцзащиты и поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая включает в себя оказание разного вида адресной помощи и предоставление различных видов социальных услуг.

Исполняющей обязанности начальника управления социальной защиты города назначена Галина ЖУХОВЦЕВА.