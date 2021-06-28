Главные новости в Калужской области 28 июня: выпускной не для всех, замечание губернатора и углубленная диспансеризация
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Покушение на убийство
Житель Калужской области попытался убить двоих людей – свою бывшую жену и ее приятеля. Он ударил их ножом, но медикам удалось спасти раненных.
Углубленная диспансеризация
С 1 июля в Калужской области начинается проведение в Калужской области углубленной диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом. Диспансеризация будет проходить в два этапа. После проверки врачи выявят риски развития хронических заболеваний.
Склон Музея космонавтики
Уже через месяц в Калуге обещают завершить работы по благоустройству и укреплению склона Музея истории космонавтики. Однако пока что там все еще работает строительная техника.
Замечание губернатора
В реке Протва в Калужской области погибло огромное количество рыбы. По словам министерства природных ресурсов и экологии, это произошло из-за летнего замора. Позже губернатор отчитал министра Владимира Жипу, потому что его министерство сильно преуменьшило число погибшей рыбы.
Выпускной не для всех
Обещанный выпускной в Калуге все-таки состоялся. Однако его смогли посетить только те, у кого был отрицательный ПЦР-тест. Ребятам, у которых обнаружили ковид, пришлось пропустить мероприятие.
На этом у нас все.
До завтра!
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