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Главные новости в Калужской области 28 июня: выпускной не для всех, замечание губернатора и углубленная диспансеризация

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2021 20:00 0 312
Главные новости в Калужской области 28 июня: выпускной не для всех, замечание губернатора и углубленная диспансеризация

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Покушение на убийство

Житель Калужской области попытался убить двоих людей – свою бывшую жену и ее приятеля. Он ударил их ножом, но медикам удалось спасти раненных.

Углубленная диспансеризация

С 1 июля в Калужской области начинается проведение в Калужской области углубленной диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом. Диспансеризация будет проходить в два этапа. После проверки врачи выявят риски развития хронических заболеваний.

Склон Музея космонавтики

Уже через месяц в Калуге обещают завершить работы по благоустройству и укреплению склона Музея истории космонавтики. Однако пока что там все еще работает строительная техника.

Замечание губернатора

В реке Протва в Калужской области погибло огромное количество рыбы. По словам министерства природных ресурсов и экологии, это произошло из-за летнего замора. Позже губернатор отчитал министра Владимира Жипу, потому что его министерство сильно преуменьшило число погибшей рыбы.

Выпускной не для всех

Обещанный выпускной в Калуге все-таки состоялся. Однако его смогли посетить только те, у кого был отрицательный ПЦР-тест. Ребятам, у которых обнаружили ковид, пришлось пропустить мероприятие.

На этом у нас все.
До завтра!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2021 20:00 0 312
Тэги: обзор новостей
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