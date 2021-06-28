В Калуге 36-летний мужчина пытался убить бывшую жену и ее друга

В Калуге 36-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство двух людей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета в воскресенье, 27 июня.

- По версии следствия, 26 июня 2021 года вечером около одного из домов по улице Ленина города Калуги подозреваемый нанес в область шеи бывшей супруги и ее знакомого удары ножом, - отметили в СК. - Довести умысел на убийство злоумышленнику не удалось, так как потерпевшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело.

В данный момент ведутся проверки.