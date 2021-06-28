В Калуге начинается углубленная диспансеризация для переболевших ковидом

В понедельник, 28 июня, на рабочем совещании правительства Калужской области и.о. министра здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО объявил о начале проведения в Калужской области углубленной диспансеризации с 1 июля для людей переболевших коронавирусной инфекцией.

- По поручению президента Владимира Путина с 1 июля по всей России начнется углубленная диспансеризация для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, - сказал Константин Пахоменко.

В данной программе будет принимать участие 21 медицинская организации региона. Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает следующие исследования:

общий биохимический анализ крови

измерение насыщенности крови кислородом

тест с шестиминутной ходьбой

спирометрия

рентген органов грудной клетки

определение концентрации D-димеров в крови.

По результатам исследования врачи выявят риски и признаки развития хронических заболеваний. При необходимости для уточнения диагноза людей направят на второй этап. Он включает ещё три обследования:

Кардиографию

компьютерную томографию лёгких

комплексное сканирование вен нижних конечностей.

Определили приоритетные группы населения для диспансеризации. Это лица, переболевшие COVID-19, новой коронавирусной инфекцией, не обращавшиеся в медицинскую организацию более двух лет и иные граждане Калужской области.

Записаться можно через портал госуслуги, через портал регистратура40.рф , при обращении в поликлинику очно и по телефону.

- Я прошу вас обеспечить доступность проведения обследования вне зависимости от места проживания людей, - сказал губернатор Владислав ШАПША. – Надо активно людей вовлечь в этот процесс и работу медицинского персонала планировать соответствующим образом.