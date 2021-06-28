15 пескарей калужского министра Жипы подорвало доверие общества к решениям правительства

В понедельник, 28 июня, на рабочем совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША отчитал министра Владимира ЖИПУ за то, что пресс-служба его министерства до смешных размеров занизила количество рыбы, погибшей в водоёмах Калужской области.

-Объясните мне. Вчера читаю новости. 15 пескарей, налим всплыл там несчастный, и ещё кто-то. Что это? На полном серьёзе? Считали, считали и насчитали 15 штук? А те фотографии, которые люди выкладывают, вы их, вообще, не видели что ли? - задал вопрос губернатор Владимиру Жипе. – Зачем людей-то смешить?

- Такими необдуманными действиями и словами вы и убиваете доверие людей к нашим решениям, - сказал в заключении Владислав ШАПША. – Глупее ситуации не придумаешь.

Он попросил членов правительства перестать формально относиться к информированию населения. Мы все вместе живём в одной области. У нас друг от друга секретов нет. Но надо уметь вовремя проанализировать ситуацию и объяснить людям, что происходит. Глупостями нам с вами заниматься не нужно.

Как мы уже писали , наиболее вероятно, что замор рыбы связан с жарой, а не с загрязнением воды.