Почему в реке Протва Калужской области погибла рыба?

Министерство природных ресурсов и экологии области передает о том, что в пятницу, 25 июня, в Боровском районе возле деревни Кривское в реке Протва массового замора рыбы не установлено. Погибли 15 пескарей, также налим и жерех.

Как сообщает отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, наиболее вероятная причина произошедшего - летний замор рыбы. Это естественный процесс, который происходит в жару при перегреве воды. Происходит снижение в ней уровня кислорода.

На месте происшествия были отобраны пробы воды для анализа. Результаты исследования будут готовы на следующей неделе. Только тогда можно будет установить возможность антропогенного влияния на гибель рыбы.

Ситуация находится на контроле отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Росрыболовства и Управления Росприроднадзора по Калужской области.