В Калуге благоустройство склона Музея космонавтики закончат через месяц

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ проконтролировал состояние склона Музея космонавтики. О результатах проверки он написал на своих страницах в соцсетях вечером воскресенья, 27 июня.

В данный момент там работает строительная техника: вывозит излишки земли, дополнительно укрепляя и подготавливая склон под грядущее благоустройство.

- Очень важно, чтобы мы сделали все мероприятия по благоустройству и укреплению склона, - подчеркнул Денисов. - Надеюсь, что в следующем году мы будем иметь возможность воспользоваться полноценным первым этапом благоустройства набережной. В этом году планируем продолжить устройство ливневой канализации и очистных сооружений на всём протяжении от первого этапа до конца Яченского водохранилища для того чтобы предотвратить попадание неочищенных стоков и несанкционированных подключений к системе городской ливнёвки, которые, к сожалению, совершают калужане. Таких граждан будем выявлять и привлекать к ответственности.

Городской голова отметил, что по окончании прокладки дренажа начнётся благоустройство и озеленение склона: появятся удобные дорожки, спуск для маломобильных групп населения, а также смотровая площадка с озеленением.

Благоустройство склона планируют завершить к 1 августа.