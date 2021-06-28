В Калуге благоустройство склона Музея космонавтики закончат через месяц
Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ проконтролировал состояние склона Музея космонавтики. О результатах проверки он написал на своих страницах в соцсетях вечером воскресенья, 27 июня.
В данный момент там работает строительная техника: вывозит излишки земли, дополнительно укрепляя и подготавливая склон под грядущее благоустройство.
- Очень важно, чтобы мы сделали все мероприятия по благоустройству и укреплению склона, - подчеркнул Денисов. - Надеюсь, что в следующем году мы будем иметь возможность воспользоваться полноценным первым этапом благоустройства набережной. В этом году планируем продолжить устройство ливневой канализации и очистных сооружений на всём протяжении от первого этапа до конца Яченского водохранилища для того чтобы предотвратить попадание неочищенных стоков и несанкционированных подключений к системе городской ливнёвки, которые, к сожалению, совершают калужане. Таких граждан будем выявлять и привлекать к ответственности.
Городской голова отметил, что по окончании прокладки дренажа начнётся благоустройство и озеленение склона: появятся удобные дорожки, спуск для маломобильных групп населения, а также смотровая площадка с озеленением.
Благоустройство склона планируют завершить к 1 августа.
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