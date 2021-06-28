Несколько выпускников не попали на праздник в Калуге из-за провала ПЦР-теста

В понедельник, 28 июня, на очередном заседании правительства Калужской области городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ сказал, как прошел выпускной в городском парке культуры и отдыха в Калуге.

- Все прошло на хорошем организационном уровне, без происшествий и осталось хорошее впечатление у всех участников, - выразил свое мнение Денисов.

Только несколько выпускников не пустили на праздник. У ребят обнаружили коронавирус. Для всех участников мероприятия было проведено ПЦР тестирование.

Нескольким подросткам омрачили праздник, но зато спасли всех остальных от возможности заражения.

- Я думаю, они с пониманием отнеслись к этому решению и сейчас занимаются лечением, - сказал в заключении городской голова.