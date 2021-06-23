Главные новости в Калужской области 23 июня: проблемное телевидение, тестирование выпускников, ковидная обстановка
Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.
Тестирование выпускников
Сегодня началось тестирование участников выпускного на коронавирус. Сначала речь шла о ПЦР-тестах только для выпускников, но позже стало известно, что по квотам протестируют также сопровождающих родителей и учителей.
Проблемы с телевидением
Калужане последнее время жалуются не только на аномальную жару, но и на работу цифрового телевидения. Оказалось, что были проблемы с приёмом сигнала, которые с погодой никак не связаны. На данный момент помехи устранены.
И снова ДТП на Кирова
На перекрестке улиц Кирова и Рылеева произошло ДТП. Там столкнулись «Ниссан» и мотоциклист на «Хонде». Стали известны подробности аварии.
Калужане продолжают болеть
В Калужской области снова от ковида умер человек. Это уже третий летальный случай за последние пару дней.
Ребенок попал под машину
В Калуге 6-летний мальчик попал под колеса «Киа». Оказалось, что мама отпустила его вынести мусор, а на обратном пути ребенка сбили.
На этом у нас все.
До завтра!
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