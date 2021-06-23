Главные новости в Калужской области 23 июня: проблемное телевидение, тестирование выпускников, ковидная обстановка

Рабочий день подходит к концу, а значит пришло время нашего традиционного обзора новостей.

Тестирование выпускников

Сегодня началось тестирование участников выпускного на коронавирус. Сначала речь шла о ПЦР-тестах только для выпускников, но позже стало известно, что по квотам протестируют также сопровождающих родителей и учителей.

Проблемы с телевидением

Калужане последнее время жалуются не только на аномальную жару, но и на работу цифрового телевидения. Оказалось, что были проблемы с приёмом сигнала, которые с погодой никак не связаны. На данный момент помехи устранены.

И снова ДТП на Кирова

На перекрестке улиц Кирова и Рылеева произошло ДТП. Там столкнулись «Ниссан» и мотоциклист на «Хонде». Стали известны подробности аварии.

Калужане продолжают болеть

В Калужской области снова от ковида умер человек. Это уже третий летальный случай за последние пару дней.

Ребенок попал под машину

В Калуге 6-летний мальчик попал под колеса «Киа». Оказалось, что мама отпустила его вынести мусор, а на обратном пути ребенка сбили.

На этом у нас все.

До завтра!