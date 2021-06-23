В Калуге водитель «Киа» сбил 6-летнего мальчика

В понедельник, 21 июня, в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области вечером во вторник.

Около 21:08 мама отпустила 6-летнего сына выбросить мусор через дорогу от дома. Когда мальчик возвращался обратно и переходил дорогу, его сбил водитель «Киа Рио».

Ребенок получил различные травмы.

- В связи со случившемся Госавтоинспекция г. Калуги просит родителей не оставлять детей дошкольного возраста без присмотра на улице, - отметили в ведомстве.