Почему в Калуге барахлит цифровое телевидение
На нашем сайте читатель Aro в разделе «Глас народа» опубликовал жалобу на работу цифрового телевидения в Калуге.
- А что происходит с «цифровым» телевидением, которое зависит от погоды – вечные зависания, глюки и т.п., - написал он.
За разъяснениями мы обратились в Калужский радиопередающий центр.
- Некоторое время назад, где-то с 12 июня в течение недели, были проблемы с приёмом сигнала, - сказал начальник отдела управления сетью Артём КУЛАБУХОВ. - Но связаны они не с погодными условиями, а со сторонними помехами, влияющими на работу спутника, в космосе. Он не мог принимать сигнал.
Сейчас эти помехи устранены. Пропадание сигнала всё ещё может быть, но кратковременное.
Что конкретно мешало спутнику работать, калужским специалистам неизвестно.
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