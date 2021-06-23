Почему в Калуге барахлит цифровое телевидение

На нашем сайте читатель Aro в разделе «Глас народа» опубликовал жалобу на работу цифрового телевидения в Калуге.

- А что происходит с «цифровым» телевидением, которое зависит от погоды – вечные зависания, глюки и т.п., - написал он.

За разъяснениями мы обратились в Калужский радиопередающий центр.

- Некоторое время назад, где-то с 12 июня в течение недели, были проблемы с приёмом сигнала, - сказал начальник отдела управления сетью Артём КУЛАБУХОВ. - Но связаны они не с погодными условиями, а со сторонними помехами, влияющими на работу спутника, в космосе. Он не мог принимать сигнал.

Сейчас эти помехи устранены. Пропадание сигнала всё ещё может быть, но кратковременное.

Что конкретно мешало спутнику работать, калужским специалистам неизвестно.