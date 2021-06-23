В Калуге тестирование выпускников на коронавирус начинается 23 июня

В Калуге тестирование выпускников, а также тех родителей и педагогов, которые будут принимать участие в праздновании Дня выпускника, начинается сегодня, 23 июня. Оно будет продолжаться три дня в нескольких школах Калуги, сообщили в городской управе.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что что ПЦР-тесты для выпускников будут бесплатными.

Как рассказали в управлении образования, школы, которые на эти три дня станут площадками для тестирования, уже определены.

- График тестирования составлен таким образом, чтобы потоки из разных школ не пересекались, - отметили в горуправе.

Также в данный момент уточняется, получат ли бесплатные тесты родители выпускников и учителя, которые будут участвовать в мероприятии. По нашей информации, бесплатно будут тестировать от каждой школы только тех учителей и родителей, которые внесены в списки сопровождающих.

UPD. Позже ситуацию прокомментировали в управлении образования.

- В зависимости от количества выпускников в каждой школе установлена квота для учителей и родителей, которые будут присутствовать на празднике в Парке культуры и отдыха, - подчернули в ведомстве. - Они также смогут пройти тестирование бесплатно.

Напомним, выпускной в Калуге пройдет 26 июня в Центральном парке культуры и отдыха.