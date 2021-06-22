Калужских выпускников бесплатно протестируют на коронавирус

Ранее мы рассказывали, что в Калуге приняли решение не отменять выпускной, но его участникам нужно будет сдать ПЦР-тест. Позже стало известно, что всех выпускников протестируют бесплатно. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов на своих страницах в соцсетях.

Присутствовать на празднике смогут только те, чей тест – отрицательный.

Выпускники возложат цветы к могиле Неизвестного солдата, пройдут по главным улицам города, а затем отметят это важное событие в городском парке культуры и отдыха.

- Площадь парка позволяет обеспечить дистанцию, - отметил Денисов. - Вход на территорию будет осуществляться только по специальным браслетам для выпускников и преподавателей. Такие условия необходимы сейчас в первую очередь для безопасности всех присутствующих. Надеюсь, что все это понимают.

На данный момент уточняется, получат ли бесплатные тесты и учителя.