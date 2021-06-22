Выпускной в Калуге будет, но участникам придется сдать ПЦР-тест

В понедельник, 21 июня, в Калуге состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По итогам заседания было принято решение не отказываться от проведения выпускного вечера. Однако будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности, а также все участники праздника должны будут сдать ПЦР тест.

Стоимость такого теста в лабораториях Калуги составляет от 1400 рублей.

Напомним, выпускной в этом году пройдет в ближайшую субботу, 26 июня. Шествие выпускников пройдет от площади Победы до парка культуры и отдыха, где и состоятся основные праздничные мероприятия.