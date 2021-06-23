В Калужской области от коронавируса скончался еще один человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 361, сообщает в среду, 23 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлен 61 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 887.

Выздоровели от коронавируса 57 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 35 237 калужан.

На лечении остаются 1 289 человек.

По всей России за сутки выявлены 17 594 случая коронавируса. За весь период - 5 368 513. Выписаны за сутки – 12 660, за весь период – 4 902 110. За последние сутки умерли 548 человек, за все время – 130 895.