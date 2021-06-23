Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом на улице Кирова в Калуге

Ранее мы рассказывали, что в Калуге во вторник, 22 июня, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева произошло ДТП. В УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, примерно в 09:43 в районе дома №22/45 по ул. Кирова 43-летняя женщина за рулем «Ниссан Кашкай» ехала в сторону улицы Плеханова. Она поворачивала на улицу Рылеева, но не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклистом на «Хонде Шадо» под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Как отмечают в полиции, на нем был мотошлем.