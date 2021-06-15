Главные новости в Калужской области 15 июня: смерть в Оке и вспышка коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 15 июня.

Трагедия у моста

В Калуге мужчина утонул в Оке рядом с понтонным мостом. Трагедия произошла, когда компания отдыхала на берегу с алкоголем. И один из них решил искупаться.

Коронавирус наступает

В России наблюдается очередная вспышка коронавируса. Заболеваемость резко начала расти в последнюю неделю. Пока показатели ухудшаются в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. В Калужской области ситуация на данный момент остается стабильной.

Дамба под катком

В Калуге уложили асфальт на части дороги на дамбе Яченского водохранилища. Пока проехать с комфортом можно в направлении из города в область.

Пошли парами

В Калуге за неделю родились сразу две двойни. В ЗАГСе рассказали, какими редкими именами калужане называют сейчас детей: Добрыня, Маргарита, Майя, Натан, Аглая, Мия и Оливия.

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