В Калужской области 50 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 416, сообщает во вторник, 15 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 813 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель нашего региона.

На лечении остаются 1252 человека.

По всей России за сутки выявлены 14 185 случаев коронавируса. За весь период - 5 236 593. Выписаны за сутки – 8597, за весь период – 4 818 244. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 127 180.

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