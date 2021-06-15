Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Ливень

В Калужской области 50 человек заболели коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2021 11:16 1 478
В Калужской области 50 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 416, сообщает во вторник, 15 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 813 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 351 житель нашего региона.

На лечении остаются 1252 человека.

По всей России за сутки выявлены 14 185 случаев коронавируса. За весь период - 5 236 593. Выписаны за сутки – 8597, за весь период – 4 818 244. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 127 180.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2021 11:16 1 478
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аренда автобуса с водителем в Москве
Русские сериалы смотреть онлайн
Выбор и покупка одеяла

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru