В понедельник, 14 июня, в Калуге 33-летний мужчина утонул в Оке рядом с понтонным мостом в районе улицы Воробьевской. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- По предварительным данным, мужчина находился на отдыхе у реки вместе с двумя друзьями, направился плавать и не смог выбраться из воды, - пояснили в СК. - Тело мужчины обнаружено в этот же день, осмотрено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Друзья погибшего находились на месте в состоянии опьянения.

Следователи проводят проверку.

Фото с места происшествия.