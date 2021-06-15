В Калуге заасфальтировали часть дамбы Яченского водохранилища

За прошедшие выходные в Калуге уложили асфальт на части дамбы Яченского водохранилища. Работы велись на дороге, ведущей из центра города в направлении бора, сообщил во вторник, 15 июня, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В выходные дни дорожники укладывали асфальт на дамбе Яченского водохранилища в направлении город-область, протяженность – около 1,5 километра, - пояснил Денисов. - Закончили ту часть дороги, что ведет из города. Работают всю ночь, чтобы как можно быстрее освободить проезд.

В ближайшее время работы на дамбе будут продолжены.