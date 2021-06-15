В Калуге за неделю родились две двойни

За неделю, с 7 по 12 июня, в Калуге родились 83 ребенка - 37 девочек и 46 мальчиков. Среди них было две двойни, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Вес самого маленького ребенка составил 1670 граммов, а самого большого - 4545 граммов. Самой молодой маме исполнилось 18 лет, а самой старшей 42 года. Самому молодому папе - 23 года, самому старшему - 53 года.

В нашем городе появились Добрыня, Маргарита, Майя, Натан, Аглая, Мия и Оливия.

За это же время в Калуге сыграли 79 свадеб.

Самой молодой невесте исполнилось 20 лет, а самой старшей - 51 год. Самому молодому жениху исполнилось - 24 года, а самому старшему - 48 лет.