В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 9 июня, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 122, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 538 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей Калужской области.

На лечении остаются 1239 человек.

В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 374 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 101 (-2),

Боровский район – 88 (-7),

Кировский район – 77 (-4),

Дзержинский район – 75 (-2),

Малоярославецкий район – 71 (-1),

Сухиничский район – 63 (-3),

Козельский район – 58 (-6),

Жуковский район – 54 (-1),

Людиновский район – 37 (+3),

Медынский район – 28 (+2),

Думиничский район – 25 (+1),

Тарусский район – 22 (+1),

Юхновский район – 21 (+2),

Бабынинский район – 19 (+1),

Хвастовичский район – 18 (+1),

Ферзиковский район – 17 (+1),

Перемышльский район – 16 (+2),

Жиздринский район – 14 (+2),

Спас-Деменский район – 13 (+1),

Мещовский район – 11 (+2),

Мосальский район - 10 (+2),

Куйбышевский район – 9 (+3),

Ульяновский район – 7 (+2),

Барятинский район – 6 (+2),

Износковский район – 5 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 июня 2021 года.

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