В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 9 июня, подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 122, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 538 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей Калужской области.
На лечении остаются 1239 человек.
В 17 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 9 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 374 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 101 (-2),
- Боровский район – 88 (-7),
- Кировский район – 77 (-4),
- Дзержинский район – 75 (-2),
- Малоярославецкий район – 71 (-1),
- Сухиничский район – 63 (-3),
- Козельский район – 58 (-6),
- Жуковский район – 54 (-1),
- Людиновский район – 37 (+3),
- Медынский район – 28 (+2),
- Думиничский район – 25 (+1),
- Тарусский район – 22 (+1),
- Юхновский район – 21 (+2),
- Бабынинский район – 19 (+1),
- Хвастовичский район – 18 (+1),
- Ферзиковский район – 17 (+1),
- Перемышльский район – 16 (+2),
- Жиздринский район – 14 (+2),
- Спас-Деменский район – 13 (+1),
- Мещовский район – 11 (+2),
- Мосальский район - 10 (+2),
- Куйбышевский район – 9 (+3),
- Ульяновский район – 7 (+2),
- Барятинский район – 6 (+2),
- Износковский район – 5 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 июня 2021 года.
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