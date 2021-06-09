В Калужской области зафиксирован максимальный суточный прирост больных коронавирусом за две недели
В Калужской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальный дневной прирост за последние две недели. Общее количество заболевших выросло до 36 122, сообщает в среду, 9 июня, федеральный оперативный штаб.
Выздоровел от ковида 51 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 34 538 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1239 человек.
По всей России за сутки выявлены 10 407 случаев коронавируса. За весь период - 5 156 250. Выписаны за сутки – 9814, за весь период – 4 761 899. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 124 895.
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