В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 8 июня, подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 070, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 487 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей Калужской области.

На лечении остаются 1238 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 377 (+1 к предыдущему дню),

Обнинск – 103 (-2),

Боровский район – 95 (+4),

Кировский район – 81 (+1),

Дзержинский район – 77 (+1),

Малоярославецкий район – 72 (-1),

Сухиничский район – 66 (-2),

Козельский район – 64 (-1),

Жуковский район – 55 (-3),

Людиновский район – 34 (-3),

Медынский район – 26 (+1),

Думиничский район – 24 (+2),

Тарусский район – 21 (+2),

Юхновский район – 19 (+1),

Бабынинский район – 18 (+1),

Хвастовичский район – 17 (+1),

Ферзиковский район – 16 (+2),

Перемышльский район – 14 (+1),

Жиздринский район – 12 (+1),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Мещовский район – 9 (-1),

Мосальский район - 8 (0),

Куйбышевский район – 6 (-1),

Ульяновский район – 5 (-2),

Барятинский район – 4 (-1),

Износковский район – 3 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 июня 2021 года.

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