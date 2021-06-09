В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 8 июня, подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 070, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 487 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей Калужской области.
На лечении остаются 1238 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 377 (+1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 103 (-2),
- Боровский район – 95 (+4),
- Кировский район – 81 (+1),
- Дзержинский район – 77 (+1),
- Малоярославецкий район – 72 (-1),
- Сухиничский район – 66 (-2),
- Козельский район – 64 (-1),
- Жуковский район – 55 (-3),
- Людиновский район – 34 (-3),
- Медынский район – 26 (+1),
- Думиничский район – 24 (+2),
- Тарусский район – 21 (+2),
- Юхновский район – 19 (+1),
- Бабынинский район – 18 (+1),
- Хвастовичский район – 17 (+1),
- Ферзиковский район – 16 (+2),
- Перемышльский район – 14 (+1),
- Жиздринский район – 12 (+1),
- Спас-Деменский район – 12 (+1),
- Мещовский район – 9 (-1),
- Мосальский район - 8 (0),
- Куйбышевский район – 6 (-1),
- Ульяновский район – 5 (-2),
- Барятинский район – 4 (-1),
- Износковский район – 3 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 июня 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!