В Калужской области 47 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 070, сообщает во вторник, 8 июня, федеральный оперативный штаб.
Выздоровели от ковида 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 487 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей нашего региона.
На лечении остаются 1238 человек.
По всей России за сутки выявлены 9977 случаев коронавируса. За весь период - 5 145 843. Выписаны за сутки – 8883, за весь период – 4 752 085. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 124 496.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!