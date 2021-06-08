В Калужской области 47 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 36 070, сообщает во вторник, 8 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 487 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 345 жителей нашего региона.

На лечении остаются 1238 человек.

По всей России за сутки выявлены 9977 случаев коронавируса. За весь период - 5 145 843. Выписаны за сутки – 8883, за весь период – 4 752 085. За последние сутки умерли 379 человек, за все время – 124 496.

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