В Калужской области найдена живой пропавшая 16-летняя девочка
В Калужской области найдена живой 16-летняя девочка, которая пропала два дня назад в Малоярославце. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Где она находилась все это время, не уточняется. Хотя в соцсетях ранее появлялись свидетельства очевидцев, что подростка видели в Обнинске.
Поиски осложнялись отсутствием актуальной фотографии девочки.
Тем временем Калуге продолжают с 30 мая искать 34-летнюю женщину, в Козельске 6 июня исчез 69-летний мужчина, а в Боровском районе – 83-летний.
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