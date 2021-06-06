В Калужской области пропала 16-летняя девочка
В воскресенье, 6 июня, в Малоярославце пропала 16-летняя Юлия ВЯЗОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По предварительным данным, около 11:00 девочка ушла из дома и не вернулась.
Волонтеры сообщают, что подросток может находиться в Малоярославце или Обнинске.
Опубликованы фото и приметы пропавшей:
- Рост: 152 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серо-зеленые,
- Волосы: русые, длинные,
- Была одета: ярко-розовая кофта с капюшоном, розовая футболка, темно-синие джинсы, серые кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этой девочке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.