В Калужской области пропал 69-летний мужчина в милицейском кителе
В городе Козельск Калужской области пропал 69-летний Александр КОСТРИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 6 июня. С тех пор нет информации о его местоположении.
Волонтеры отмечают, что пенсионер был в милицейском кителе.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: худощавое.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые короткие.
- Был одет: черная кепка, темно-синий милицейский китель, черные спортивные брюки, черные калоши.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.