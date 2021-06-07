В Калужской области пропал 69-летний мужчина в милицейском кителе

В городе Козельск Калужской области пропал 69-летний Александр КОСТРИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 6 июня. С тех пор нет информации о его местоположении.

Волонтеры отмечают, что пенсионер был в милицейском кителе.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые короткие.

Был одет: черная кепка, темно-синий милицейский китель, черные спортивные брюки, черные калоши.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.