В Калуге пропала 34-летняя женщина
В Калуге пропала 34-летняя Елена ИВЛЕВА. В среду, 2 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, женщина ушла из дома 30 мая около 16:40 и не вернулась.
Опубликованы фото и приметы пропавшей.
Приметы:
- Рост: 167 см.
- Телосложение: xудощавое
- Волосы: светлые (платина), до плеч, крашеные.
- Была одета: желтая толстовка, белые спортивные брюки, белые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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