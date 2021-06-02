В Калуге пропала 34-летняя женщина

В Калуге пропала 34-летняя Елена ИВЛЕВА. В среду, 2 июня, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, женщина ушла из дома 30 мая около 16:40 и не вернулась.

Опубликованы фото и приметы пропавшей.

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: светлые (платина), до плеч, крашеные.

Была одета: желтая толстовка, белые спортивные брюки, белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.