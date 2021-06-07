В Калужской области пропал 83-летний мужчина
В Боровском районе Калужской области пропал 83-летний Владимир ГЕРМАН. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
По предварительным данным, 6 июня мужчина ушел в неизвестном направлении с территории СНТ «Вишенка».
Пока не сообщается, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пенсионера:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: русые, с проседью.
- Был одет: серая кофта, серые классические брюки, коричневые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.