В Калужской области пропал 83-летний мужчина

В Боровском районе Калужской области пропал 83-летний Владимир ГЕРМАН. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По предварительным данным, 6 июня мужчина ушел в неизвестном направлении с территории СНТ «Вишенка».

Пока не сообщается, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пенсионера:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: русые, с проседью.

Был одет: серая кофта, серые классические брюки, коричневые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.