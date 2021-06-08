В Калуге найдена живой пропавшая 50-летняя женщина. Вечером в понедельник, 7 июня, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Ранее мы рассказывали, что калужанка исчезла 5 июня.

Где она находилась эти дни, не уточняется.

В последние недели в Калужской области участились случаи исчезновения людей: в Калуге с 30 мая ищут 34-летнюю женщину, в Малоярославце 6 июня пропала 16-летняя девочка, в этот же день в Козельске исчез 69-летний мужчина, а в Боровском районе – 83-летний.