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В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2021 09:53 0 681
В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 7 июня, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 023, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 442 калужанина.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 70-летний житель Калуги.

На лечении остаются 1236 человек.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 376 (-9 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 105 (-4),
  • Боровский район – 91 (-6),
  • Кировский район – 80 (-1),
  • Дзержинский район – 76 (-1),
  • Малоярославецкий район – 73 (0),
  • Сухиничский район – 68 (+1),
  • Козельский район – 65 (+1),
  • Жуковский район – 58 (+1),
  • Людиновский район – 37 (-1),
  • Медынский район – 25 (+2),
  • Думиничский район – 22 (+1),
  • Тарусский район – 19 (+1),
  • Юхновский район – 18 (+1),
  • Бабынинский район – 17 (+1),
  • Хвастовичский район – 16 (+1),
  • Ферзиковский район – 14 (+1),
  • Перемышльский район – 13 (+1),
  • Жиздринский район – 11 (+1),
  • Спас-Деменский район – 11 (+1),
  • Мещовский район – 10 (+1),
  • Мосальский район - 8 (+1),
  • Куйбышевский район – 7 (+1),
  • Ульяновский район – 7 (+2),
  • Барятинский район – 5 (+1),
  • Износковский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 июня 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 июня 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2021 09:53 0 681
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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