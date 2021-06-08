В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 7 июня, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 023, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 442 калужанина.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 70-летний житель Калуги.

На лечении остаются 1236 человек.

В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 376 (-9 к предыдущему дню),

Обнинск – 105 (-4),

Боровский район – 91 (-6),

Кировский район – 80 (-1),

Дзержинский район – 76 (-1),

Малоярославецкий район – 73 (0),

Сухиничский район – 68 (+1),

Козельский район – 65 (+1),

Жуковский район – 58 (+1),

Людиновский район – 37 (-1),

Медынский район – 25 (+2),

Думиничский район – 22 (+1),

Тарусский район – 19 (+1),

Юхновский район – 18 (+1),

Бабынинский район – 17 (+1),

Хвастовичский район – 16 (+1),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Перемышльский район – 13 (+1),

Жиздринский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 11 (+1),

Мещовский район – 10 (+1),

Мосальский район - 8 (+1),

Куйбышевский район – 7 (+1),

Ульяновский район – 7 (+2),

Барятинский район – 5 (+1),

Износковский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 июня 2021 года.

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