В 19 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 7 июня, подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 36 023, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 442 калужанина.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 70-летний житель Калуги.
На лечении остаются 1236 человек.
В 19 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в шести - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 376 (-9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 105 (-4),
- Боровский район – 91 (-6),
- Кировский район – 80 (-1),
- Дзержинский район – 76 (-1),
- Малоярославецкий район – 73 (0),
- Сухиничский район – 68 (+1),
- Козельский район – 65 (+1),
- Жуковский район – 58 (+1),
- Людиновский район – 37 (-1),
- Медынский район – 25 (+2),
- Думиничский район – 22 (+1),
- Тарусский район – 19 (+1),
- Юхновский район – 18 (+1),
- Бабынинский район – 17 (+1),
- Хвастовичский район – 16 (+1),
- Ферзиковский район – 14 (+1),
- Перемышльский район – 13 (+1),
- Жиздринский район – 11 (+1),
- Спас-Деменский район – 11 (+1),
- Мещовский район – 10 (+1),
- Мосальский район - 8 (+1),
- Куйбышевский район – 7 (+1),
- Ульяновский район – 7 (+2),
- Барятинский район – 5 (+1),
- Износковский район – 4 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 июня 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!