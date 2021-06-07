Еще один житель Калужской области скончался от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 345, сообщает в понедельник, 7 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 49 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 023,

Выздоровели от коронавируса также 49 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 442 калужанина.

На лечении остаются 1236 человек.

По всей России за сутки выявлены 9429 случаяев коронавируса. За весь период - 5 135 866. Выписаны за сутки – 6756, за весь период – 4 743 202. За последние сутки умерли 330 человек, за все время – 124 117.

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