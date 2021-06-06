В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 5 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 923, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 48 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 343 калужанина.
Зафиксированы две новые смерти. Скончались 45-летний житель Калуги и 69-летний пациент из Жуковского района. В списке жертв ковида теперь 343 калужанина.
На лечении остаются 1237 человек.
В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 380 (-2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 107 (-2),
- Боровский район – 99 (+1),
- Кировский район – 83 (-2),
- Дзержинский район – 79 (-3),
- Малоярославецкий район – 71 (-3),
- Сухиничский район – 68 (-2),
- Козельский район – 62 (-2),
- Жуковский район – 55 (+2),
- Людиновский район – 37 (-4),
- Медынский район – 22 (+2),
- Думиничский район – 20 (+1),
- Тарусский район – 19 (+2),
- Юхновский район – 19 (+2),
- Бабынинский район – 15 (-1),
- Хвастовичский район – 15 (0),
- Ферзиковский район – 14 (0),
- Перемышльский район – 12 (-1),
- Жиздринский район – 11 (+1),
- Спас-Деменский район – 11 (+1),
- Мещовский район – 9 (+2),
- Мосальский район - 8 (+2),
- Куйбышевский район – 7 (+2),
- Ульяновский район – 6 (+2),
- Барятинский район – 5 (+2),
- Износковский район – 3 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 июня 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!