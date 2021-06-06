В 14 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 5 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 923, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 48 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 343 калужанина.

Зафиксированы две новые смерти. Скончались 45-летний житель Калуги и 69-летний пациент из Жуковского района. В списке жертв ковида теперь 343 калужанина.

На лечении остаются 1237 человек.

В 14 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 380 (-2 к предыдущему дню),

Обнинск – 107 (-2),

Боровский район – 99 (+1),

Кировский район – 83 (-2),

Дзержинский район – 79 (-3),

Малоярославецкий район – 71 (-3),

Сухиничский район – 68 (-2),

Козельский район – 62 (-2),

Жуковский район – 55 (+2),

Людиновский район – 37 (-4),

Медынский район – 22 (+2),

Думиничский район – 20 (+1),

Тарусский район – 19 (+2),

Юхновский район – 19 (+2),

Бабынинский район – 15 (-1),

Хвастовичский район – 15 (0),

Ферзиковский район – 14 (0),

Перемышльский район – 12 (-1),

Жиздринский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 11 (+1),

Мещовский район – 9 (+2),

Мосальский район - 8 (+2),

Куйбышевский район – 7 (+2),

Ульяновский район – 6 (+2),

Барятинский район – 5 (+2),

Износковский район – 3 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 5 июня 2021 года.

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