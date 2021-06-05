В Калужской области два человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 343, сообщает в субботу, 5 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлен 51 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 35 923,

Выздоровели от коронавируса 48 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 343 калужанина.

На лечении остаются 1237 человек.

По всей России за сутки выявлены 9145 случаев коронавируса. За весь период - 5 117 274. Выписаны за сутки – 8565, за весь период – 4 729 077. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 123 436.

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