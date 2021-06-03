В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области в среду, 2 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 774, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 211 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.
На лечении остаются 1222 человека.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 7 - снизилось, в 7 - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 372 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 106 (-2),
- Боровский район – 94 (+1),
- Кировский район – 86 (-3),
- Дзержинский район – 81 (-1),
- Малоярославецкий район – 78 (0),
- Сухиничский район – 70 (-1),
- Козельский район – 63 (0),
- Жуковский район – 52 (0),
- Людиновский район – 44 (-1),
- Медынский район – 21 (+2),
- Думиничский район – 19 (+1),
- Тарусский район – 17 (0),
- Юхновский район – 16 (+1),
- Бабынинский район – 14 (0),
- Хвастовичский район – 13 (0),
- Ферзиковский район – 12 (0),
- Перемышльский район – 10 (-1),
- Жиздринский район – 9 (-1),
- Спас-Деменский район – 9 (+1),
- Мещовский район – 8 (+1),
- Мосальский район - 7 (+1),
- Куйбышевский район – 6 (+1),
- Ульяновский район – 6 (+2),
- Барятинский район – 5 (+2),
- Износковский район – 4 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 июня 2021 года.
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