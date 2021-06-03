В 12 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области в среду, 2 июня, подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 774, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 34 211 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.

На лечении остаются 1222 человека.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 7 - снизилось, в 7 - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 372 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 106 (-2),

Боровский район – 94 (+1),

Кировский район – 86 (-3),

Дзержинский район – 81 (-1),

Малоярославецкий район – 78 (0),

Сухиничский район – 70 (-1),

Козельский район – 63 (0),

Жуковский район – 52 (0),

Людиновский район – 44 (-1),

Медынский район – 21 (+2),

Думиничский район – 19 (+1),

Тарусский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (+1),

Бабынинский район – 14 (0),

Хвастовичский район – 13 (0),

Ферзиковский район – 12 (0),

Перемышльский район – 10 (-1),

Жиздринский район – 9 (-1),

Спас-Деменский район – 9 (+1),

Мещовский район – 8 (+1),

Мосальский район - 7 (+1),

Куйбышевский район – 6 (+1),

Ульяновский район – 6 (+2),

Барятинский район – 5 (+2),

Износковский район – 4 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 2 июня 2021 года.

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