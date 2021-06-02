В Калужской области 51 человек за сутки заразился коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 7774, сообщает в среду, 2 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 45 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 211 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 341 житель нашего региона.

На лечении остаются 1222 человека.

По всей России за сутки выявлены 8832 случая коронавируса. За весь период - 5 090 249. Выписаны за сутки – 9020, за весь период – 4 702 599. За последние сутки умерли 394 человека, за все время – 122 267.

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